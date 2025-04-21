Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
360,64
Економія при броні: -16,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
354,04
Економія при броні: -12,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
358,61
Економія при броні: -17,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,74
Економія при броні: -25,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
404,74
Економія при броні: -14,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
13.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
367,52
Економія при броні: -23,25 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
358,44
Економія при броні: -17,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
85.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
364,60
Економія при броні: -16,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
109.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
364,37
Економія при броні: -23,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
110.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,20
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
111.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
364,75
Економія при броні: -23,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
111.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
332,86
Економія при броні: -14,46 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
111.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
121.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
410,37
Економія при броні: -34,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
124.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
374,98
Економія при броні: -17,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
125.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
421,47
Економія при броні: -29,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
128.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"