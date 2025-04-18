Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 33-А
14.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
371,96
Економія при броні: -22,12 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
130.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
371,12
Економія при броні: -23,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
132.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
350,69
Економія при броні: -13,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
134.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
404,07
Економія при броні: -14,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 44
134.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
372,17
Економія при броні: -25,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
137.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
409,66
Економія при броні: -17,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
185.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
364,53
Економія при броні: -17,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
185.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
336,80
Економія при броні: -16,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
187.5 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
368,81
Економія при броні: -22,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
188.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
364,85
Економія при броні: -23,56 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
188.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
380,42
Економія при броні: -18,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
190.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
367,49
Економія при броні: -25,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
191.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
404,79
Економія при броні: -23,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
191.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
367,56
Економія при броні: -17,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
194.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
381,82
Економія при броні: -23,62 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
195.6 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,00
Економія при броні: -36,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
197.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
376,74
Економія при броні: -18,64 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
204.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
204.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
354,97
Економія при броні: -13,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
204.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
341,73
Економія при броні: -23,33 грн