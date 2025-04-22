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Ділатіл (Dilatil)
Ділатіл (Dilatil)
Чернігів
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
124.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
432,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
126.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
127.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
127.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
128.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
417,40
Економія при броні:
-101,37 грн
316,03
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
130.9 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
132.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Київ, вул. Васильківська, 55
136.3 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
137.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
429,90
Економія при броні:
-113,87 грн
316,03
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
161.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
373,54
Економія при броні:
-23,40 грн
350,14
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
161.8 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
362,49
Економія при броні:
-19,21 грн
343,28
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
180.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,52
Економія при броні:
-16,32 грн
339,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Золотоноша, вул. Захисників України, 2-Г
209.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
418,83
Економія при броні:
-26,90 грн
391,93
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 7
217.2 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
236,20
Економія при броні:
-33,90 грн
202,30
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
230.4 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
409,88
Економія при броні:
-19,84 грн
390,04
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Грушевського Михайла, 95
234.7 км
Ділатіл крем туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
406,47
Економія при броні:
-14,54 грн
391,93
грн
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