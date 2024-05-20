Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівАдетрисанЦіни в аптеках

Адетрисан капсули, №30 - Запоріжжя (748282) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
269,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
269,70 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
269,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
294,99
Економія: -40,29 грн
254,70 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
301,00
Економія: -38,00 грн
263,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
269,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
283,99
Економія: -29,29 грн
254,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3)
295,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
293,66
Економія: -25,26 грн
268,40 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
269,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
269,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
269,70 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
269,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
269,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
269,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
319,17
Економія: -54,99 грн
264,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
269,70 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
269,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
269,70 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
269,70 грн