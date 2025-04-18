Київ
Голки атравматичні з ПГА плетеним (Needles atraumatic with wicker PGA)

Голки атравматичні з ПГА плетеним (Needles atraumatic with wicker PGA)

Київ (адресу не вказано)
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Відчиняється за 33 хв
Покров, вул. Героїв України, 4/4
406.2 км
ГОЛКИ АТРАВМАТИЧНІ З НИТКОЮ - ПОЛІГЛІКОЛІЄВА КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНА 2/0 (3) 75 см №1
Опусмед
48,81
Економія при броні: -2,59 грн
46,22 грн
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