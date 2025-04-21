Київ
Голки атравматичні з ПГА плетеним (Needles atraumatic with wicker PGA)

Голки атравматичні з ПГА плетеним (Needles atraumatic with wicker PGA)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
ГОЛКИ АТРАВМАТИЧНІ З НИТКОЮ - ПОЛІГЛІКОЛІЄВА КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНА 2/0 (3) 75 см №1
Опусмед
48,16
Економія при броні: -1,94 грн
46,22 грн
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