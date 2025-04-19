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Голки атравматичні з ПГА плетеним (Needles atraumatic with wicker PGA)
Голки атравматичні з ПГА плетеним (Needles atraumatic with wicker PGA)
Дніпро
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Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
109.4 км
ГОЛКИ АТРАВМАТИЧНІ З НИТКОЮ - ПОЛІГЛІКОЛІЄВА КИСЛОТА (ПГА) ПЛЕТЕНА 2/0 (3) 75 см №1
Опусмед
48,35
Економія при броні:
-2,13 грн
46,22
грн
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