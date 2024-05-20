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АВЕН АНТІРУЖЕР ФОРТ КРЕМ 30 мл - Одеса (642354) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
650,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
571,00
Економія: -17,13 грн
553,87 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
626,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
661,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
650,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (1)
539,69
Економія: -7,95 грн
531,74 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
571,00
Економія: -17,13 грн
553,87 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
612,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (1)
661,56 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
595,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (2)
648,06 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
650,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
613,61 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
647,69
Економія: -2,34 грн
645,35 грн