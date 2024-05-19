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АВЕН АНТІРУЖЕР ФОРТ КРЕМ 30 мл - Львів (642354) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
650,13 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
612,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
612,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
612,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (4)
612,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
612,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (2)
650,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (1)
612,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 9
Всього: упаковка (1)
612,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
612,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
686,39 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (2)
612,80 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
650,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн