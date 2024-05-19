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АВЕН АНТІРУЖЕР ФОРТ КРЕМ 30 мл - Харків (642354) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
595,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
650,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
571,00
Економія: -17,13 грн
553,87 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (2)
686,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
686,40
Економія: -20,59 грн
665,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
650,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
650,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
650,55
Економія: -19,52 грн
631,03 грн