АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ 40 мл - Одеса (642289) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Аптека акс соціальна
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Одеса, вул. Марсельська, 56
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Полімед
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
В інших містах:
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
D.s.
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Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Здорова родина
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Здорова родина
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Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
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Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
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Коломия, вул. Чорновола В'ячеслава, 43
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Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
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Всього: упаковка (4)
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Тернопіль, вул. Торговиця, 7
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Всього: упаковка (1)
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Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
D.s.
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Всього: упаковка (1)
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Тернопіль, вул. Руська, 16
D.s.
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Центральна
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Аптека біля ратуші
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Всього: упаковка (3)
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Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Рівне, вул. Соборна, 94