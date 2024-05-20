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АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ 40 мл - Одеса (642289) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
323,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (2)
347,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
347,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
323,10 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
374,22 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (3)
374,22 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (3)
340,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
340,46
Економія: -4,22 грн
336,24 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
306,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Коломия, вул. Чорновола В'ячеслава, 43
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (3)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (4)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (3)
324,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (3)
341,46 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (5)
337,49 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (3)
339,01 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (2)
324,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
339,02 грн