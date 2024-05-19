АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ 40 мл - Львів (642289) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека сальве
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, просп. Свободи, 33
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Львів, вул. Городоцька, 3
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Львів, вул. Стара, 1
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Львів, пл. Соборна, 1
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Львів, вул. Франка Івана, 87
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Львів, вул. Тершаківців, 1
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
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Львів, вул. Широка, 87
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Львів, вул. Виговського Івана, 100
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Самбірська, 86/1
Аптека біля ратуші
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Центральна
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 33 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7