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АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ 40 мл - Львів (642289) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
341,62 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (4)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Тершаківців, 1
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (2)
324,45 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Самбірська, 86/1
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (3)
338,63
Економія: -2,42 грн
336,21 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (5)
338,67
Економія: -0,97 грн
337,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (3)
336,29
Економія: -0,15 грн
336,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (3)
324,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
324,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (4)
324,45 грн