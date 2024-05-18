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АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642289) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
347,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
323,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
347,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (2)
347,10 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
323,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
324,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
306,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
324,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (3)
339,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
338,51 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (2)
324,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (3)
324,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
324,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (4)
324,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (1)
324,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Коломия, вул. Чорновола В'ячеслава, 43
Всього: упаковка (1)
324,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
314,36
Економія: -0,26 грн
314,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
337,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
339,10
Економія: -0,42 грн
338,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
317,64
Економія: -2,77 грн
314,87 грн