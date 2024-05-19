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MAXI SKIN таблетки, №90 - Харків (556521) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 6
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4/4
Всього: упаковка (2)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гетьмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Всього: упаковка (1)
1068,60
Економія: -236,20 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (2)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
Всього: упаковка (2)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (2)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24-А
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (2)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
1091,20
Економія: -258,80 грн
832,40 грн