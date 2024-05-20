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АТОМЕР ПРОПОЛІС БЕБІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Запоріжжя (304207) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
170,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
285,99
Економія: -68,23 грн
217,76 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/3
Всього: упаковка (1)
212,01
Економія: -42,11 грн
169,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52/2
Всього: упаковка (2)
181,24
Економія: -11,34 грн
169,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
249,99
Економія: -32,23 грн
217,76 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Білої Зіни, 2
Всього: упаковка (1)
243,60
Економія: -73,70 грн
169,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
226,80
Економія: -43,70 грн
183,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
226,80
Економія: -43,70 грн
183,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (1)
169,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
243,60
Економія: -73,70 грн
169,90 грн
Аптека №23
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Козацька, 47
Всього: упаковка (1)
243,60
Економія: -73,70 грн
169,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
Всього: упаковка (1)
239,80
Економія: -56,70 грн
183,10 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
216,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
183,98
Економія: -6,12 грн
177,86 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мудрого Ярослава, 20
Всього: упаковка (2)
175,23 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Смоліне, вул. Козакова, 16-В
Всього: упаковка (1)
215,90
Економія: -46,00 грн
169,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
165,13 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
175,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
204,28
Економія: -25,62 грн
178,66 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
177,10 грн