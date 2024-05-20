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АТОМЕР ПРОПОЛІС БЕБІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Одеса (304207) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
204,28
Економія: -25,62 грн
178,66 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
177,10 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Всього: упаковка (1)
181,20 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
173,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
175,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
165,13 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
239,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 2
Всього: упаковка (1)
188,16 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
243,60
Економія: -73,70 грн
169,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Смоліне, вул. Козакова, 16-В
Всього: упаковка (1)
215,90
Економія: -46,00 грн
169,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (1)
169,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
226,80
Економія: -43,70 грн
183,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52/2
Всього: упаковка (2)
181,24
Економія: -11,34 грн
169,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/3
Всього: упаковка (1)
212,01
Економія: -42,11 грн
169,90 грн
Аптека №23
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Козацька, 47
Всього: упаковка (1)
243,60
Економія: -73,70 грн
169,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
Всього: упаковка (1)
239,80
Економія: -56,70 грн
183,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Богуна Івана, 21-А
Всього: упаковка (1)
162,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Мічуріна, 2
Всього: упаковка (1)
105,45 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
170,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (1)
226,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
Всього: упаковка (1)
188,23
Економія: -0,34 грн
187,89 грн