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АТОМЕР ПРОПОЛІС БЕБІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Львів (304207) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
180,70 грн
В інших містах:
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
189,83 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
226,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 7-А
Всього: упаковка (1)
168,70
Економія: -9,55 грн
159,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Стефаника, 1-А/4
Всього: упаковка (1)
174,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Коломия, вул. Мазепи Івана, 43
Всього: упаковка (1)
226,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Хуст, вул. Карпатської Січі, 28
Всього: упаковка (1)
264,99
Економія: -47,23 грн
217,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (1)
226,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
Всього: упаковка (1)
188,53
Економія: -0,28 грн
188,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Мічуріна, 2
Всього: упаковка (1)
105,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Симиренка / Махова Олександра, 1/2
Всього: упаковка (1)
201,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Узин, вул. Богуна Івана, 21-А
Всього: упаковка (1)
162,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
155,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
270,10
Економія: -87,00 грн
183,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
108,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -42,23 грн
217,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
159,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
95,82 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Смоліне, вул. Козакова, 16-В
Всього: упаковка (1)
215,90
Економія: -46,00 грн
169,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
165,13 грн