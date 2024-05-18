Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниСольові розчини для промивання носаАТОМЕР ПРОПОЛІС БЕБІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇЦіни в аптеках

АТОМЕР ПРОПОЛІС БЕБІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (304207) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
285,99
Економія: -68,23 грн
217,76 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
170,40 грн
В інших містах:
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
249,99
Економія: -32,23 грн
217,76 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Білої Зіни, 2
Всього: упаковка (1)
237,30
Економія: -71,80 грн
165,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
220,90
Економія: -42,60 грн
178,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (1)
237,30
Економія: -71,80 грн
165,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 29/3
Всього: упаковка (1)
212,01
Економія: -46,51 грн
165,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52/2
Всього: упаковка (2)
181,24
Економія: -15,74 грн
165,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
Всього: упаковка (1)
233,60
Економія: -55,30 грн
178,30 грн
Аптека №23
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Козацька, 47
Всього: упаковка (1)
237,30
Економія: -71,80 грн
165,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (1)
165,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
220,90
Економія: -42,60 грн
178,30 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
237,30
Економія: -71,80 грн
165,50 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
216,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
183,80
Економія: -5,94 грн
177,86 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Золочів, вул. Мудрого Ярослава, 20
Всього: упаковка (2)
175,23 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Смоліне, вул. Козакова, 16-В
Всього: упаковка (1)
210,30
Економія: -44,80 грн
165,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Богуна Івана, 21-А
Всього: упаковка (1)
162,07 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Всього: упаковка (1)
165,13 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
175,20 грн