Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Біла Церква, шосе Сквирське, 224 Всього: упаковка (1) 204,79 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дніпро, вул. Незалежності, 27 Всього: упаковка (1) 237,30 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, просп. Лісовий, 25 Всього: упаковка (1) 204,79 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Нетішин, просп. Незалежності, 9 Всього: упаковка (1) 204,79 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Львів, вул. Леонтовича, 1 Всього: упаковка (1) 212,80 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Горохів, вул. Торгова, 5 Всього: упаковка (1) 236,03 грн