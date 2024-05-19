БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006k, kids сірий розмір 2, №1 - Харків (465907) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Горохів, вул. Торгова, 5
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом