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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006k, kids сірий розмір 2, №1 - Харків (465907) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
237,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
204,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: упаковка (1)
204,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
204,79 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
212,80 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
236,03 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом