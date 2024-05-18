БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 1 сірий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (465345) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Білки, вул. Центральна, 6
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом