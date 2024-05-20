Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниСольові розчини для промивання носаАТОМЕР ПРОПОЛІС СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇЦіни в аптеках

АТОМЕР ПРОПОЛІС СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 150 мл, №1 - Львів (133191) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
306,99
Економія: -34,03 грн
272,96 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
Всього: упаковка (1)
321,20 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
306,99
Економія: -34,03 грн
272,96 грн
В інших містах:
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
Всього: упаковка (1)
347,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Стуса Василя, 19
Всього: упаковка (2)
334,99
Економія: -62,03 грн
272,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18-А
Всього: упаковка (1)
263,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 5/1
Всього: упаковка (1)
274,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
310,99
Економія: -38,03 грн
272,96 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (3)
307,99
Економія: -35,03 грн
272,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
322,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
299,96 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (1)
304,99
Економія: -32,03 грн
272,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166
Всього: упаковка (1)
281,68 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
303,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
266,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 71-А
Всього: упаковка (2)
278,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (2)
280,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
Всього: упаковка (1)
256,86 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
239,20
Економія: -21,50 грн
217,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
277,33 грн