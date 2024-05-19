АТОМЕР ПРОПОЛІС СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 150 мл, №1 - Харків (133191) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 160
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Харків, просп. Байрона, 187
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Харків, просп. Олександрівський, 81
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Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
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Всього: упаковка (1)
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Кринички, вул. Центральна, 1
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Всього: упаковка (2)
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Кременчук, просп. Свободи, 71-А
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Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11