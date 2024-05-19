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АТОМЕР ПРОПОЛІС СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 150 мл, №1 - Харків (133191) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
307,40 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
283,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (7)
279,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
281,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
307,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
282,47 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 160
Всього: упаковка (1)
279,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 187
Всього: упаковка (1)
283,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
279,82 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
280,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -53,03 грн
272,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
279,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (1)
279,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
330,99
Економія: -58,03 грн
272,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
277,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
281,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 71-А
Всього: упаковка (2)
278,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
Всього: упаковка (1)
256,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (2)
280,37 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
239,20
Економія: -21,50 грн
217,70 грн