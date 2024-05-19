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АТОМЕР МІНІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 35 мл, №1 - Харків (133190) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,10 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
150,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
150,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
150,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
150,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
150,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
150,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
150,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 3-Б
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
150,10 грн