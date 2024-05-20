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АТОМЕР МІНІ ПРОПОЛІС СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 35 мл, №1 - Львів (133192) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Ужгородська, 1
Всього: упаковка (1)
161,50 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
185,20 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 18
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
163,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
163,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бережани, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 4
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/3
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
163,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А/174
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
163,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,00 грн