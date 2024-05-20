Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаЗубні пастиДитячі зубні пасти, гелі та порошкиBRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУЦіни в аптеках

BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл - Запоріжжя (748777) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
41,00
Економія: -5,00 грн
36,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
87,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
78,14
Економія: -7,71 грн
70,43 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (1)
94,47
Економія: -14,90 грн
79,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 43-Д
Всього: упаковка (2)
88,94
Економія: -7,25 грн
81,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
87,01
Економія: -6,29 грн
80,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
89,99 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (1)
85,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
95,02
Економія: -13,41 грн
81,61 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
91,19
Економія: -9,76 грн
81,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
88,49
Економія: -12,41 грн
76,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
90,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
89,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
107,78
Економія: -8,38 грн
99,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
87,84
Економія: -9,14 грн
78,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
85,26
Економія: -7,52 грн
77,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
77,81
Економія: -12,80 грн
65,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
78,65
Економія: -11,52 грн
67,13 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
83,85
Економія: -8,96 грн
74,89 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (1)
88,49
Економія: -9,69 грн
78,80 грн