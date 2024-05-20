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BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл - Одеса (748777) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
78,88
Економія: -9,20 грн
69,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
83,43
Економія: -6,74 грн
76,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
86,99
Економія: -11,22 грн
75,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (1)
86,59
Економія: -12,06 грн
74,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
85,70
Економія: -12,06 грн
73,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
81,61
Економія: -6,92 грн
74,69 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (2)
85,61 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
83,24
Економія: -8,44 грн
74,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (1)
87,77
Економія: -7,28 грн
80,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
98,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
Всього: упаковка (1)
99,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
Всього: упаковка (1)
88,58
Економія: -12,50 грн
76,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
Всього: упаковка (1)
92,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (1)
90,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
90,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
85,27
Економія: -9,99 грн
75,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 48
Всього: упаковка (1)
89,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
90,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
89,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 25
Всього: упаковка (1)
89,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
88,49
Економія: -12,50 грн
75,99 грн