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BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл - Львів (748777) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
79,72
Економія: -6,10 грн
73,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
89,79
Економія: -10,07 грн
79,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
90,42
Економія: -6,03 грн
84,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
85,35
Економія: -8,93 грн
76,42 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (3)
79,45
Економія: -5,83 грн
73,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
88,21
Економія: -8,13 грн
80,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
90,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
86,90
Економія: -7,38 грн
79,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
89,66 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (1)
87,84
Економія: -7,01 грн
80,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1)
89,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (4)
89,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
Всього: упаковка (1)
80,27
Економія: -9,36 грн
70,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теребовля, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (2)
89,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Ковельська, 47-А
Всього: упаковка (3)
79,78
Економія: -5,91 грн
73,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
68,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Любомль, вул. Незалежності, 28-А
Всього: упаковка (2)
81,16
Економія: -7,46 грн
73,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (2)
82,09
Економія: -7,37 грн
74,72 грн