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BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ ЛАЙМУ 50 мл - Харків (748777) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
84,37
Економія: -10,54 грн
73,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
77,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
89,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
90,56 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
87,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
87,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
91,82
Економія: -8,14 грн
83,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
89,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (1)
77,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
82,36
Економія: -8,59 грн
73,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
77,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
88,71
Економія: -14,59 грн
74,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
87,82
Економія: -10,30 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
88,97
Економія: -8,63 грн
80,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
92,49
Економія: -14,97 грн
77,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
77,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
88,46
Економія: -14,34 грн
74,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (2)
86,61
Економія: -10,43 грн
76,18 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (2)
81,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 27
Всього: упаковка (2)
90,57 грн