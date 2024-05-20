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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл - Запоріжжя (748746) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
42,00
Економія: -8,00 грн
34,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
39,00
Економія: -5,00 грн
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
42,00
Економія: -8,00 грн
34,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
83,40
Економія: -8,92 грн
74,48 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
87,01
Економія: -6,29 грн
80,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
85,52
Економія: -6,67 грн
78,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (1)
83,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
94,68
Економія: -17,16 грн
77,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
88,94
Економія: -6,91 грн
82,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (1)
92,39
Економія: -8,56 грн
83,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
78,65
Економія: -11,52 грн
67,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
88,02
Економія: -6,77 грн
81,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
Всього: упаковка (1)
91,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
89,48
Економія: -10,00 грн
79,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
90,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Всього: упаковка (1)
88,81
Економія: -11,80 грн
77,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (2)
73,67
Економія: -10,21 грн
63,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: упаковка (1)
74,75
Економія: -9,66 грн
65,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
89,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
94,06
Економія: -16,54 грн
77,52 грн