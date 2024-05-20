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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл - Одеса (748746) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
88,05
Економія: -5,17 грн
82,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
80,02
Економія: -10,29 грн
69,73 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (1)
79,27 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
86,49
Економія: -8,04 грн
78,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
85,27
Економія: -9,99 грн
75,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 5
Всього: упаковка (1)
89,78 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
Всього: упаковка (1)
73,23
Економія: -8,14 грн
65,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
Всього: упаковка (2)
73,88
Економія: -10,42 грн
63,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Всього: упаковка (1)
88,05
Економія: -11,04 грн
77,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
90,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
90,45
Економія: -10,97 грн
79,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
Всього: упаковка (1)
91,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (1)
94,63
Економія: -10,80 грн
83,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
93,84
Економія: -16,32 грн
77,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (1)
83,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
85,68
Економія: -6,83 грн
78,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
82,48
Економія: -8,41 грн
74,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
Всього: упаковка (1)
87,94
Економія: -8,80 грн
79,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (1)
87,94
Економія: -10,59 грн
77,35 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
85,18
Економія: -10,70 грн
74,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
Всього: упаковка (1)
89,10
Економія: -6,22 грн
82,88 грн