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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл - Львів (748746) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
91,20
Економія: -6,11 грн
85,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 17
Всього: упаковка (1)
81,19
Економія: -8,60 грн
72,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Садова, 5
Всього: упаковка (1)
90,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 43
Всього: упаковка (1)
90,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
82,48
Економія: -8,41 грн
74,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (1)
87,94
Економія: -10,59 грн
77,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
87,58
Економія: -6,33 грн
81,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (1)
80,54
Економія: -5,99 грн
74,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Немішаєве, вул. Заводська, 46
Всього: упаковка (1)
90,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (1)
89,86
Економія: -11,92 грн
77,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
86,49
Економія: -8,04 грн
78,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
92,87
Економія: -11,26 грн
81,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Всього: упаковка (1)
90,87
Економія: -5,87 грн
85,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солов'яненка Анатолія, 16
Всього: упаковка (1)
89,38
Економія: -15,26 грн
74,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
88,54
Економія: -3,54 грн
85,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (1)
86,61
Економія: -9,35 грн
77,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
Всього: упаковка (1)
84,13
Економія: -11,23 грн
72,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 30
Всього: упаковка (1)
87,94
Економія: -8,80 грн
79,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
85,27
Економія: -9,99 грн
75,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (1)
89,58
Економія: -12,91 грн
76,67 грн