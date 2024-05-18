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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6+ РОКІВ ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ 50 мл - Харків (748746) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
92,78
Економія: -15,26 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
78,98
Економія: -9,98 грн
69,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 147-Г
Всього: упаковка (1)
90,64 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (1)
89,96
Економія: -9,38 грн
80,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Іллінська, 8
Всього: упаковка (1)
88,37
Економія: -7,79 грн
80,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 23
Всього: упаковка (1)
87,58
Економія: -13,46 грн
74,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
88,32
Економія: -7,07 грн
81,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
77,61
Економія: -10,48 грн
67,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
87,69
Економія: -5,66 грн
82,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (1)
86,55
Економія: -5,83 грн
80,72 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
39,00
Економія: -5,00 грн
34,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
85,54
Економія: -11,06 грн
74,48 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
42,00
Економія: -8,00 грн
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
42,00
Економія: -8,00 грн
34,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
93,33
Економія: -15,81 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
86,10
Економія: -7,25 грн
78,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 20
Всього: упаковка (1)
90,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (1)
92,58
Економія: -8,75 грн
83,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
Всього: упаковка (1)
88,50
Економія: -5,62 грн
82,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (1)
89,17
Економія: -12,50 грн
76,67 грн