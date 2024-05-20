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BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл - Запоріжжя (748742) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
78,14
Економія: -7,71 грн
70,43 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
94,68
Економія: -17,16 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
79,88
Економія: -11,33 грн
68,55 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
94,42
Економія: -12,81 грн
81,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
80,46
Економія: -6,25 грн
74,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
86,92
Економія: -12,30 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
88,53
Економія: -14,50 грн
74,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (1)
80,73
Економія: -10,04 грн
70,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
76,27
Економія: -2,67 грн
73,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (2)
81,42
Економія: -5,78 грн
75,64 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
76,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
72,50 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (1)
95,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
96,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 108
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Захарівка, вул. Одеська, 60-В
Всього: упаковка (1)
94,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
91,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
98,20 грн