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BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл - Одеса (748742) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
93,84
Економія: -16,32 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
79,05
Економія: -8,62 грн
70,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
80,79
Економія: -12,24 грн
68,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
94,79
Економія: -13,18 грн
81,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
80,06
Економія: -5,85 грн
74,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
90,66
Економія: -16,63 грн
74,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
85,23
Економія: -10,61 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (1)
81,50
Економія: -10,81 грн
70,69 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
76,01
Економія: -2,41 грн
73,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (2)
82,65
Економія: -7,01 грн
75,64 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (1)
95,60 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Одеська, 60-В
Всього: упаковка (1)
94,80 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
96,60 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 108
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
Челсі плюс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
76,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (1)
86,10 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
94,50 грн