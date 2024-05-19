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BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл - Львів (748742) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (2)
82,65
Економія: -7,01 грн
75,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
76,01
Економія: -2,41 грн
73,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (1)
81,50
Економія: -10,81 грн
70,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
80,06
Економія: -5,85 грн
74,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
90,66
Економія: -16,63 грн
74,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
85,23
Економія: -10,61 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
94,79
Економія: -13,18 грн
81,61 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
93,84
Економія: -16,32 грн
77,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
80,79
Економія: -12,24 грн
68,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
79,05
Економія: -8,62 грн
70,43 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
Всього: упаковка (2)
80,84 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Донцова Дмитра, 1/11
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Житомир, вул. Покровська, 129
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 3
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Екостатус
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Бабинці, вул. Заводська, 47
Всього: упаковка (1)
101,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Центральна, 59-Б
Всього: упаковка (1)
86,10 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
94,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Котельникова Михайла, 13
Всього: упаковка (1)
91,20 грн