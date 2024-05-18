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BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ СУНИЦІ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (748742) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
81,07
Економія: -12,52 грн
68,55 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
79,80
Економія: -9,37 грн
70,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1)
94,07
Економія: -16,55 грн
77,52 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
94,58
Економія: -12,97 грн
81,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
81,94
Економія: -7,73 грн
74,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
87,68
Економія: -13,06 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
88,24
Економія: -14,21 грн
74,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (1)
81,74
Економія: -11,05 грн
70,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
78,19
Економія: -4,59 грн
73,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (2)
82,65
Економія: -7,01 грн
75,64 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (1)
76,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
72,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Чехова, 108
Всього: упаковка (1)
90,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Кармелюка, 74-Б
Всього: упаковка (1)
96,60 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 161/1
Всього: упаковка (1)
95,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
91,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
98,20 грн