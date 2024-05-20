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BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ 50 мл - Запоріжжя (748711) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
78,14
Економія: -7,71 грн
70,43 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (1)
106,57
Економія: -16,75 грн
89,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
85,52
Економія: -6,67 грн
78,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
90,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
80,92
Економія: -5,27 грн
75,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (1)
90,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (1)
86,36
Економія: -8,62 грн
77,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
89,31
Економія: -6,53 грн
82,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (2)
86,23
Економія: -9,54 грн
76,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (2)
89,13
Економія: -9,15 грн
79,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
84,65
Економія: -6,58 грн
78,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
86,92
Економія: -12,30 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (1)
82,84
Економія: -9,40 грн
73,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (2)
82,08
Економія: -13,82 грн
68,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
90,51
Економія: -9,61 грн
80,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Робоча, 13
Всього: упаковка (1)
91,70
Економія: -15,49 грн
76,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (1)
81,54
Економія: -14,48 грн
67,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
91,94
Економія: -7,55 грн
84,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
85,05
Економія: -11,27 грн
73,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
85,60
Економія: -6,08 грн
79,52 грн