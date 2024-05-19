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BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ 50 мл - Львів (748711) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
90,42
Економія: -6,03 грн
84,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
86,32
Економія: -12,54 грн
73,78 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
86,90
Економія: -7,38 грн
79,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (1)
80,57
Економія: -13,51 грн
67,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
84,22
Економія: -6,15 грн
78,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
85,23
Економія: -10,61 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
90,08
Економія: -9,18 грн
80,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (1)
83,33
Економія: -9,89 грн
73,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (2)
82,19
Економія: -13,93 грн
68,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (2)
91,17
Економія: -11,19 грн
79,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
83,16
Економія: -7,51 грн
75,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (2)
83,43
Економія: -6,74 грн
76,69 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
87,95
Економія: -5,17 грн
82,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (1)
83,78
Економія: -6,04 грн
77,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Робоча, 13
Всього: упаковка (1)
89,74
Економія: -13,53 грн
76,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
85,68
Економія: -6,83 грн
78,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (1)
107,34
Економія: -17,52 грн
89,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (1)
90,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
79,05
Економія: -8,62 грн
70,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
90,22 грн