Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаЗубні пастиДитячі зубні пасти, гелі та порошкиBRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІЦіни в аптеках

BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНА ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДІТЕЙ 2-6 РОКІВ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (748711) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
79,80
Економія: -9,37 грн
70,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (1)
108,63
Економія: -18,81 грн
89,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
85,71
Економія: -6,86 грн
78,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (2)
90,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (1)
90,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
81,67
Економія: -6,02 грн
75,65 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (2)
89,69
Економія: -9,71 грн
79,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
86,21
Економія: -8,14 грн
78,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
87,68
Економія: -13,06 грн
74,62 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
89,35
Економія: -6,57 грн
82,78 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (2)
86,17
Економія: -9,48 грн
76,69 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (1)
85,97
Економія: -8,23 грн
77,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Робоча, 13
Всього: упаковка (1)
92,80
Економія: -16,59 грн
76,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (1)
83,16
Економія: -9,72 грн
73,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (2)
81,04
Економія: -12,78 грн
68,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
91,25
Економія: -10,35 грн
80,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (1)
80,57
Економія: -13,51 грн
67,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
92,20
Економія: -7,81 грн
84,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
85,86
Економія: -12,08 грн
73,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Самбір, вул. Мазепи, 1
Всього: упаковка (1)
86,90
Економія: -7,38 грн
79,52 грн