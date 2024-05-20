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АВЕН ФІЗІОЛІФТ НІЧНИЙ БАЛЬЗАМ 30 мл - Одеса (642213) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
1344,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
1302,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
1344,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
1396,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
1122,65
Економія: -48,65 грн
1074,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
1264,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
1344,70 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
1067,58 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
1118,55
Економія: -33,56 грн
1084,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
1300,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (2)
1035,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1396,20
Економія: -41,89 грн
1354,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
1138,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1118,55
Економія: -33,56 грн
1084,99 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
1396,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (1)
1396,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1135,00
Економія: -61,00 грн
1074,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1396,20
Економія: -41,89 грн
1354,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
1087,18 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
1250,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (1)
1035,41 грн