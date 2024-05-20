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АВЕН ФЛЮЇД МАТУЮЧИЙ 50 мл - Запоріжжя (642396) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
619,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
619,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
619,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
619,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
619,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
498,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
619,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
619,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
619,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
619,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
Всього: упаковка (7)
619,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
619,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
619,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
547,16
Економія: -8,04 грн
539,12 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
410,02
Економія: -5,87 грн
404,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (2)
619,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (1)
482,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом