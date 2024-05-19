Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17 Всього: упаковка (1) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2 Всього: упаковка (2) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В Всього: упаковка (1) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 116 Всього: упаковка (1) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 44 Всього: упаковка (1) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7 Всього: упаковка (1) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135 Всього: упаковка (1) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, просп. Оболонський, 1-Б Всього: упаковка (7) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б Всього: упаковка (1) 619,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1 Всього: упаковка (1) 498,85 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, дорога Кільцева, 1 Всього: упаковка (1) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Палладіна Академіка, 7 Всього: упаковка (1) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вінниця, просп. Юності, 20/73 Всього: упаковка (2) 619,00 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 265-А Всього: упаковка (1) 545,52 Економія: -5,09 грн 540,43 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 409,02 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И Всього: упаковка (1) 619,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Кульпарківська, 226-А Всього: упаковка (2) 619,00 грн Забронювати

Гала аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:30 Графік роботи Київ, вул. Саксаганського, 101 Всього: упаковка (1) 482,00 грн