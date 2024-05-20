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АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл - Запоріжжя (642367) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
337,00
Економія: -44,00 грн
293,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
363,77
Економія: -69,83 грн
293,94 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
294,27
Економія: -18,27 грн
276,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
286,98
Економія: -10,98 грн
276,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
292,06
Економія: -16,06 грн
276,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
288,61
Економія: -12,61 грн
276,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
358,32
Економія: -57,13 грн
301,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
325,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
355,45
Економія: -39,43 грн
316,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
366,74
Економія: -33,12 грн
333,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (2)
290,71
Економія: -14,71 грн
276,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
286,46
Економія: -10,46 грн
276,00 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
357,32
Економія: -25,08 грн
332,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
289,74
Економія: -13,74 грн
276,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
368,84
Економія: -47,99 грн
320,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
333,85
Економія: -10,02 грн
323,83 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
358,80
Економія: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
345,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
284,75
Економія: -8,75 грн
276,00 грн