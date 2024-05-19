Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (1) 966,91 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, пл. Незалежності, 1 Всього: упаковка (2) 1115,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б Всього: упаковка (1) 1115,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, дорога Кільцева, 1 Всього: упаковка (1) 1115,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Палладіна Академіка, 7 Всього: упаковка (2) 1115,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вінниця, просп. Юності, 20/73 Всього: упаковка (1) 1115,00 грн Забронювати

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Головна, 33 Всього: упаковка (1) 972,85 грн Забронювати