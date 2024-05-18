Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаАВЕН А-ОКСИТІВ ДЕННИЙ АКВА-КРЕМЦіни в аптеках

АВЕН А-ОКСИТІВ ДЕННИЙ АКВА-КРЕМ 30 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (641520) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
966,91 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1115,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
1115,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1115,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (2)
1115,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
1115,00 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
972,57
Економія: -7,29 грн
965,28 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом