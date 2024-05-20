Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАВЕН ГІДРАНС ІНТЕНС СИРОВАТКАЦіни в аптеках

АВЕН ГІДРАНС ІНТЕНС СИРОВАТКА 30 мл - Одеса (642218) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
1055,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
948,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (1)
948,10 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
876,16 грн
Аптека enter
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
862,40 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
929,88 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
895,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
882,89 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
802,63 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
914,05 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
908,92 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
730,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
862,32 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
789,40
Економія: -23,68 грн
765,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (1)
917,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
802,63 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
915,22 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
984,40
Економія: -29,53 грн
954,87 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (2)
802,63 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
803,14 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
984,40
Економія: -29,53 грн
954,87 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
1055,00 грн