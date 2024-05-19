АВЕН ГІДРАНС ІНТЕНС СИРОВАТКА 30 мл - Львів (642218) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9