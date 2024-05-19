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АВЕН ГІДРАНС ІНТЕНС СИРОВАТКА 30 мл - Львів (642218) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
1055,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
903,15 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1055,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
1055,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
903,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
903,15 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
984,40
Економія: -29,53 грн
954,87 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
984,40
Економія: -29,53 грн
954,87 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
1055,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (3)
1055,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
802,63 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
973,50 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (2)
1055,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
958,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (4)
1055,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
917,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
825,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
999,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
927,98
Економія: -10,71 грн
917,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (1)
966,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
Всього: упаковка (1)
1055,00 грн