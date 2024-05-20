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А-ДЕРМА КУТАЛГАН СПРЕЙ 100 мл - Запоріжжя (764322) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
369,60
Економія: -18,60 грн
351,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
537,90
Економія: -60,81 грн
477,09 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -106,40 грн
425,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
425,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
486,75
Економія: -97,35 грн
389,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
486,75
Економія: -97,35 грн
389,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (1)
389,68 грн
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -106,40 грн
425,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
390,00
Економія: -78,00 грн
312,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
398,58 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
532,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
443,05
Економія: -88,60 грн
354,45 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (3)
532,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
393,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (4)
499,64
Економія: -91,08 грн
408,56 грн