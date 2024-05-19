Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3 Всього: упаковка (1) 478,27 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Селидове, вул. Нагірна, 29 Всього: упаковка (2) 494,62 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Зарічна, 2 Всього: упаковка (1) 478,27 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4 Всього: упаковка (2) 587,00 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Воскресенська, 18 Всього: упаковка (1) 526,10 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39 Всього: упаковка (1) 478,52 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (1) 550,01 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7 Всього: упаковка (1) 587,00 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А Всього: упаковка (1) 478,52 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А Всього: упаковка (1) 435,02 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Новосілки, вул. Приміська, 26 Всього: упаковка (1) 550,01 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Одеса, пров. Семафорний, 4 Всього: упаковка (1) 587,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Філатова Академіка, 86 Всього: упаковка (1) 548,00 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1 Всього: упаковка (1) 522,02 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Свободи, 1-А Всього: упаковка (1) 586,56 грн Забронювати

Аптека бам Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96 Всього: упаковка (2) 573,00 грн Забронювати

Аптека шар@ Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Городоцька, 80 Всього: упаковка (1) 477,78 Економія: -26,58 грн 451,20 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Жовква, вул. Львівська, 28 Всього: упаковка (1) 586,55 грн Забронювати

Полімед Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, пл. Катерининська, 5 Всього: упаковка (1) 554,04 грн